Son dakika: Karabük'ten sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya yardım tırı gönderildi

Son dakika haber: Karabük Valiliğince sel felaketinden etkilenen Kastamonu'nun Şenpazar ilçesine destek olmak için yardım tırı gönderildi.

Karabük Valiliğince sel felaketinden etkilenen Kastamonu'nun Şenpazar ilçesine destek olmak için yardım tırı gönderildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Şenpazar ilçesinde 11 Ağustos'ta meydana gelen sel afetinin izlerinin tamamen silinerek hayatın normale döndüğü bildirildi.

Karabük Valiliği koordinasyonunda düzenlenen yardım kampanyasında toplanan beyaz eşya, televizyon, ev eşyası, hijyen ve temizlik ürünlerinin afetzedelere teslim edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mescier AŞ, Özmetal AŞ, Ünal Mühendislik, Işık Çelik, Yılmaz Şirketler Grubu ve Coşar Mobilya'nın destekleriyle temin edilen ev eşyalarını Yılmaz Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Salih Yılmaz, Demir Tüccarları Derneği Başkanı İbrahim Öztürk, Coşar Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Coşar ile bizzat afetzedeleri evlerinde ziyaret ederek teslim eden Vali Fuat Gürel, yardım kampanyasına desteklerini esirgemeyen iş insanlarına teşekkür etti."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu