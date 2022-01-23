Son dakika... Karabük'te 10 katlı sitede çıkan yangın paniğe neden oldu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Karabük'te 10 katlı sitenin yer altı kablolarının tutuşması sonucu çıkan yangın paniğe neden oldu.

KARABÜK (İHA) - Karabük'te 10 katlı sitenin yer altı kablolarının tutuşması sonucu çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, 100. Yıl Üniversite Mahallesi Ali İrfan Büyükbaş Caddesi'nde meydana geldi. 10 katlı sitenin yer altı kabloları, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Havalandırma boşluğunda bina içerisine sızan yoğun duman paniğe neden olurken yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

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