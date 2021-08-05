Son Dakika: Karabük merkez yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor

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Son dakika: Günlerdir süren orman yangınlarıyla mücadele 9. günde de devam ediyor. Karabük merkez yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor. Karabük'te ise akşam saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Türkiye'de pek çok farklı noktada başlayan ve henüz tamamen kontrol altına alınamayan orman yangınlarıyla mücadele 9. günde de devam ediyor. Yangın nedeniyle pek çok vatandaşımız evlerinden olurken, yüzlerce dönümlük ormanlık alan da küle döndü. Şu ana kadar 33 ilde 168 yangın kontrol altına alındı. 6 ilimizdeki 15 farklı noktada ise yangınlara müdahale sürüyor.

YANGIN AKŞAM SAATLERİNDE ÇIKTI

Akşam saatlerinde, Karabük merkeze bağlı Ödemiş köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye orman işletme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, 32 personelin 4 arazöz, 3 su tankeri ve 2 ilk müdahale aracıyla yaptığı çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 10 dönüm ormanlık alan zarar görürken, ekipler bölgede soğutma çalışması yapıyor.

GÜZEL HABERİ BAKAN PAKDEMİRLİ VERDİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gece saatlerinde Karabük'te ortaya çıkan yangının kontrol altına alındığını sosyal medyadan duyurdu.