Son dakika! Kamyonetle çarpışan motosikletin müzisyen sürücüsü öldü

Son dakika haberi: AYDIN'ın Çine ilçesinde, kavşakta kamyonet ile çarpışan motosikletin müzisyen sürücüsü Özcan Gökçe (39), hayatını kaybetti.

AYDIN'ın Çine ilçesinde, kavşakta kamyonet ile çarpışan motosikletin müzisyen sürücüsü Özcan Gökçe (39), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13: 00 sıralarında Aydın- Muğla karayolu, İtalyan Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Genç müzisyen Özcan Gökçe'nin kullandığı 09 AAH 674 plakalı motosiklet, kavşakta Mehmet Sarı yönetimindeki 09 U 2161 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Evli, bir çocuk babası olan kasksız motosiklet sürücüsü Gökçe yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gökçe, ardından durumu ağır olduğu gerekçesiyle Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Gökçe, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemal YILDIRIM