Son dakika haberleri | KOCAELİ KAMYONA ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Son dakika gündem haberine göre KOCAELİ'nin Körfez ilçesi Kuzey Marmara Otoyolunda önünde ilerleyen kamyona çarpan otomobilin sürücüsü Fatih Demirci yaşamını yitirdi.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesi Kuzey Marmara Otoyolunda önünde ilerleyen kamyona çarpan otomobilin sürücüsü Fatih Demirci yaşamını yitirdi.

Kaza öğleden sonra Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan özel bir medikal firmasında çalışan Fatih Demirci yönetimindeki 34 BMK 261 plakalı otomobil önünde ilerlemekte olan Muhlis Tuncel yönetimindeki 31 PA 274 plakalı profil yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazayı görenler 112 Acili aradı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Fatih Demirci'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Demirci'nin cesedi morga kaldırıldı. Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı