Son dakika haberleri: Bafra'da kahvehanede silahlar konuştu: 1 ölü, 4 yaralı
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Son dakika haberleri: Bafra'da kahvehanede silahlar konuştu: 1 ölü, 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Son dakika haberi: Samsun'un Bafra ilçesinde bir kahvehanede yaşanan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kahvehanede yaşanan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Olay, Tabakhane Mahallesi Medrese aralığında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Demet kahvehaneye gelerek burada oturan Selçuk Söyleyen'e ateş etti. Bu sırada yaşanan silahlı çatışmada Uğur Demet, Selçuk Söyleyen, Aziz Namlı ve Zeynel Dönge yaralandı. Yaralılar Bafra Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Selçuk Söyleyen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Son dakika haberleri: Bafra'da kahvehanede silahlar konuştu: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberleri: Bafra'da kahvehanede silahlar konuştu: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberleri: Bafra'da kahvehanede silahlar konuştu: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberleri: Bafra'da kahvehanede silahlar konuştu: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberleri: Bafra'da kahvehanede silahlar konuştu: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberleri: Bafra'da kahvehanede silahlar konuştu: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberleri: Bafra'da kahvehanede silahlar konuştu: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberleri: Bafra'da kahvehanede silahlar konuştu: 1 ölü, 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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