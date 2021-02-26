Son dakika... KAHRAMANMARAŞ - Terör örgütü DEAŞ üyesi 3 zanlı gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika... KAHRAMANMARAŞ - Terör örgütü DEAŞ üyesi 3 zanlı gözaltına alındı

26.02.2021 10:39 | Son Güncelleme: 26.02.2021 11:05

Son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ üyesi Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ üyesi Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'deki çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ üyesi olarak silahlı eylemlere katıldığı tespit edilen 3 kişinin Türkoğlu ve Onikişubat ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle düzenlenen operasyonda H.S, M.N. ve A.H. yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika... KAHRAMANMARAŞ - Terör örgütü DEAŞ üyesi 3 zanlı gözaltına alındı
Son dakika... KAHRAMANMARAŞ - Terör örgütü DEAŞ üyesi 3 zanlı gözaltına alındı
Son dakika... KAHRAMANMARAŞ - Terör örgütü DEAŞ üyesi 3 zanlı gözaltına alındı
Son dakika... KAHRAMANMARAŞ - Terör örgütü DEAŞ üyesi 3 zanlı gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çakmak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Pervin Buldan Berat Albayrak Fahrettin Altun Mehmet Kasapoğlu
Magazin Tarkan Ezgi Mola Cansu Dere Meltem Miraloğlu
Spor Erol Bulut Arda Turan Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Darbe Başbakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... KAHRAMANMARAŞ - Terör örgütü DEAŞ üyesi 3 zanlı gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 11:05:38. #1.14#
title