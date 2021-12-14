Son dakika! Kahramanmaraş'ta bir kişi öğretmenevinde ölü bulundu - Haberler
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Son dakika! Kahramanmaraş'ta bir kişi öğretmenevinde ölü bulundu

Son dakika! Kahramanmaraş'ta bir kişi öğretmenevinde ölü bulundu
AA / Ali Öztürk - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde öğretmenevinde kalan bir kişi ölü bulundu.

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde öğretmenevinde kalan bir kişi ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Malatya'dan arkadaş ziyareti için ilçeye gelen Ahmet Sarı'dan (45) haber alamayan yakınları, Sarı'nın konakladığı öğretmenevine geldi.

Sarı'nın odada yerde hareketsiz bulunması üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

112 Acil Servis ekipleri, Sarı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sarı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Son dakika! Kahramanmaraş'ta bir kişi öğretmenevinde ölü bulundu

Son dakika! Kahramanmaraş'ta bir kişi öğretmenevinde ölü bulundu

AA / Ali Öztürk - Son Dakika Haberleri

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