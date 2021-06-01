Son Dakika | Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Cebeloğlu'dan Başkan Okumuş'a ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Cebeloğlu'dan Başkan Okumuş'a ziyaret

Son Dakika | Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Cebeloğlu'dan Başkan Okumuş'a ziyaret
Anadolu Ajansı / Ali Çakmak - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'u ziyaret etti.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'u ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Okumuş, kent hakkında Cebeloğlu'na bilgi verdi.

Cebeloğlu'na ziyaretinde Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürü Bilal Erdem eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çakmak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fatma Şahin Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Oğuzhan Koç Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Enes Ünal Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Cebeloğlu'dan Başkan Okumuş'a ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 13:53:03. #1.14#

title