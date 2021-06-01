Son Dakika | Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Cebeloğlu'dan Başkan Okumuş'a ziyaret
Son dakika haber: Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'u ziyaret etti.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'u ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Okumuş, kent hakkında Cebeloğlu'na bilgi verdi.
Cebeloğlu'na ziyaretinde Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürü Bilal Erdem eşlik etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çakmak