Son Dakika: Kilise duvarında dans eden 3 şahıs hakkında karar verildi
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Son Dakika: Kilise duvarında dans eden 3 şahıs hakkında karar verildi

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Son dakika: Kadıköy'de kilise duvarının üzerine çıkarak müzik eşliğinde oynanmasına ilişkin gözaltına alınanlardan 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Dün akşam Kadıköy'deki Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin önündeki meydanda toplanan grup çalan müzikle eğlendi. Gruptaki 3 kişi kilisenin kapı duvarının üstüne çıktı.

TEPKİ TOPLADI

Bir kişi kapının üstünde otururken diğer iki kişi ise burada oynamaya devam etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı. Sosyal mesafenin ve maskenin de unutulduğu o anlar pes dedirtti. Hemen her gece yaşanan görüntülere Kadıköy'de yaşayan bölge sakinleri de büyük tepki gösterdi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadıköy'de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin kapısının üzerine çıkarak uygunsuz davranışlar sergiledikleri tespit edilen 3 kişi hakkında soruşturma başlattı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılığın talimatı üzerine şüpheliler Y.E.U ve Ö.F.A ile aracın sahibi O.Y. bugün adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı.

MAHKEME KARARI VERDİ

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan Y.E.U, Ö.F.A. ve O.Y. Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Görüntülerdeki 3 kişiden 2'sine ev hapsi verilirken bir kişi de serbest bırakıldı.

Son Dakika: Kilise duvarında dans eden 3 şahıs hakkında karar verildi
Son dakika haberleri! Kadıköy'de kilise duvarının üzerine çıkarak müzik eşliğinde oynanmasına ilişkin gözaltına alınanlardan 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 3...
Son dakika haberleri! Kadıköy'de kilise duvarının üzerine çıkarak müzik eşliğinde oynanmasına ilişkin gözaltına alınanlardan 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 3...
Kadıköy'de kilise duvarının üzerinde oynadığı iddia edilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi
Kadıköy'de kilise duvarının üzerinde oynadığı iddia edilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi
Servet Uzun
Haberler.com
Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları (1)
SONGÜL ZEYBEKGİL: Okumaya bile gerek yok , adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
500
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