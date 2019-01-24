Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili BM Raportörü Türkiye'ye Geliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündemdeki konular hakkında açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Trump çekileceğini önce Başkan Erdoğan'a söyledi, sonra kamuoyu ile paylaştı. Trump'ı kararından döndürme çalışmaları var. O kararın ardından ABD'den farklı sesler gelmeye başladı. Rusya Trump'ın kararına temkinli yaklaşıyor. Güvenli bölge ile ilgili netleşmiş bir şey yok. Kim ne yapacaksa Türkiye ile yapmalı.

ABD SURİYE'DEN NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

ABD'nin verdiği takvim söz konusu değil. Güvenli bölgeden tam olarak ne anladıklarına dair net bir şey yok. Görüşmelere devam ediyoruz. ABD ile bir iki nokta hariç görüşlerimiz örtüşüyor. ABD ile YPG ile bağlarını koparma komsunda görüşüyoruz.

FIRAT'IN DOĞUSU

Münbiç yol haritasının Fırat'ın doğusuna uygulanması en sağlıklı çözüm. Münbiç'te yol haritasının uygulanması en sağlıklı çözüm. Münbiç'te YPG'den sonra bölgede kim yer alacak? Bunları ABDile görüştük.

JAMES JEFFERY ANKARAYA GELECEK

YPG ile ne kadar bağlarını koparacaklar, buna benzer konularda henüz görüşmelere devam ediyoruz. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'ya gelecek.

"YPG/PKK SURİYE'Yİ BÖLMEYE ÇALIŞIYOR"

PYD/YPG herkesi kullanıyor. YPG konusunda Başkan Erdoğan Rusya'ya mesajlarını iletti. Türkiye'nin Suriye'ye müdahale hakkı var. YPG/PKK Suriye'yi bölmeye çalışıyor.

MOSKOVA TEMASLARI

Siyasi çözüm konusunda Esad'ın devam etmemesi konusunda her konuda mudabıkız. Biz Suriye'yi birleştirmek istiyoruz ve ulusal güvenliğimiz noktasında bakıyoruz. Siyasi süreç konsunda Astana, Soçi ve Cenavre'de attığımız adımlar beticesinde bu noktalara geldik.

Suriye için anayasa komisyonunun en kısa sürede toplanması için Zarif ve Lavrov ile temaslar kuracağız. Biz anayasa komisyonunun kurulmasını konuşuyorsak Rusya ve İran ile attığımız adımların sonucudur. Suriye için bir anayasayı Suriyeliler kendileri otursun bunu müzakere etsin. Siyasi çözüm sürecinde Rusya ile birlikte çalışıyoruz.

SURİYE SINIRINDA GÜVENLİ BÖLGE

Suriye'de Kuzey Irak'taki gibi bir güvenli bölge olmayacak. Suriye'de güvenli bölge Başkan Erdoğan'ın fikridir. Bizimle bu konuda ABD ve diğer ülkeler işbirliği yapmak istiyorsa buna karşı değiliz. Biz tek başımıza bu güvenli bölgeyi oluşturabiliriz.

CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ

Bizdeki gelişmeler son derece şeffaf. Adil bir şekilde soruşturma yönetiliyor. Bazı ülkeler var cinayetin üzerini kapatmaya çalışıyor. Uluslararası soruşturmanın başlatılması zamanı gelmiştir. BM raportörü Türkiye'ye gelecek.