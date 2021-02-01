SON DAKİKA! Kabine Toplantısı kararlar: Okullar ne zaman açılacak? 1 Mart'ta okullar açılıyor mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da katıldığı Kabine Toplantısı bugün yani 1 Şubat 2021'de gerçekleşti. Vatandaşlar Kabine Toplantısı sonrası ne karar alındı merak ediyor! İşte, Kabine Toplantısı sonrası alınan kararlar! Okullar ne zaman açılacak?

Koronavirüs konulu Kabine Toplantısı sona erdi! Yeni reform konusunun da gündemde olduğu kabine toplantısında yasaklar, kısıtlamalar, aşı, eğitim, restoranlar, kafeler gibi tüm konular konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası canlı yayında açıklama yaptı! Bu açıklamalar arasında okulların açılış tarihleri büyük ilgi gördü! İşte detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası alınan kararları açıklarken yüz yüze eğitim konusuna da değindi. Erdoğan, 1 Mart 2021'den itibaren okullarda eğitimin kademeli olarak başlayacağını duyurdu. Bunun için vaka sayıları ve aşı durumu değerlendirilecek. Erdoğan, 8. ve 12. sınıflar ile de merak edilen sorulara cevap verdi. Özel okullar, 8., 12. ve ilkokul öğrencilerini de kapsayan tüm eğitim kurumları için 1 Mart'ta eğitimin başlaması ile ilgili çalışmalar hızlıca başlayacak.