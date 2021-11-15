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Son dakika... Jandarmanın baskınında kaçmak isterken vurulan hükümlü öldü

Demirören Haber Ajansı / Mesut Çatak - Haberler | Güncel
Son dakika... Jandarmanın baskınında kaçmak isterken vurulan hükümlü öldü

Son dakika haberler... SAKARYA'nın Karapürçek ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan Levent Yalın (40), jandarmanın baskını sırasında kaçmaya çalışırken vuruldu.

SAKARYA'nın Karapürçek ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan Levent Yalın (40), jandarmanın baskını sırasında kaçmaya çalışırken vuruldu. Hastaneye kaldırılan Yalın, yaşamını yitirdi.

Olay, gece saatlerinde, Karapürçek ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Dikilitaş mevkiinde meydana geldi. Jandarma ekipleri, 18 ayrı suçtan aranan, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Levent Yalın'ın bir bağ evinde olduğunu saptadı. Adrese baskın yapan ekiplerce iddiaya göre bıçak çekip kaçmaya çalışan Yalın'a ateş açıldı. Ağır yaralanan Yalın, kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, jandarmaların ifadelerinin alınacağı, silahların balistik incelemesinin yapılacağı öğrenildi.


18 ayrı suçtan aranıyordu, kaçmaya çalışınca jandarma ekiplerince vuruldu

18 ayrı suçtan aranıyordu, kaçmaya çalışınca jandarma ekiplerince vuruldu

Demirören Haber Ajansı / Mesut Çatak - Son Dakika Haberleri

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