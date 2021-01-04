Son Dakika | Jandarma kısıtlamada sokak hayvanlarını elleriyle besledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika | Jandarma kısıtlamada sokak hayvanlarını elleriyle besledi

04.01.2021 16:22 | Son Güncelleme: 04.01.2021 16:25
Son Dakika | Jandarma kısıtlamada sokak hayvanlarını elleriyle besledi

Bir son dakika haberine göre Denizli'de jandarma ekipleri, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, 19 ilçedeki sokak hayvanlarına toplam yaklaşık 600 kilo kuru mama bıraktı.

Denizli'de jandarma ekipleri, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, 19 ilçedeki sokak hayvanlarına toplam yaklaşık 600 kilo kuru mama bıraktı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları için de seferber oldu. Kısıtlama süresince rutin görevlerini eksiksiz olarak yerine getiren jandarma ekipleri, can dostlar için de mesai yaptı. Ekipler, 19 ilçede bulunan sokak hayvanları için belirlenen noktalara toplam 600 kilogram kuru mama bıraktı. Kısıtlama boyunca yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını elleriyle besleyen Jandarma personelleri, hazırlanan kaplara da su bıraktı. Ekiplerin mamalarını yiyen sokak hayvanlarını şefkatli ellerle sevdikleri görüntüler takdir topladı. Denizli İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamalarında sokak hayvanları için gıda yardımlarının aralıksız olarak sürdürüleceği vurgulandı.


Son Dakika | Jandarma kısıtlamada sokak hayvanlarını elleriyle besledi
Son Dakika | Jandarma kısıtlamada sokak hayvanlarını elleriyle besledi
Son Dakika | Jandarma kısıtlamada sokak hayvanlarını elleriyle besledi
Son Dakika | Jandarma kısıtlamada sokak hayvanlarını elleriyle besledi
Son Dakika | Jandarma kısıtlamada sokak hayvanlarını elleriyle besledi
Son Dakika | Jandarma kısıtlamada sokak hayvanlarını elleriyle besledi
Son Dakika | Jandarma kısıtlamada sokak hayvanlarını elleriyle besledi
Son Dakika | Jandarma kısıtlamada sokak hayvanlarını elleriyle besledi
Son Dakika | Jandarma kısıtlamada sokak hayvanlarını elleriyle besledi
Son Dakika | Jandarma kısıtlamada sokak hayvanlarını elleriyle besledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan ÇETİN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Donald Trump Pınar Gültekin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cemal Hünal Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Ersun Yanal Metin Oktay Mesut Bakkal Sofiane Feghouli Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Muğla Beşiktaş Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Jandarma kısıtlamada sokak hayvanlarını elleriyle besledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 16:25:45. #1.15#
title