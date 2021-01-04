Son Dakika | Jandarma kısıtlamada sokak hayvanlarını elleriyle besledi

Denizli'de jandarma ekipleri, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, 19 ilçedeki sokak hayvanlarına toplam yaklaşık 600 kilo kuru mama bıraktı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları için de seferber oldu. Kısıtlama süresince rutin görevlerini eksiksiz olarak yerine getiren jandarma ekipleri, can dostlar için de mesai yaptı. Ekipler, 19 ilçede bulunan sokak hayvanları için belirlenen noktalara toplam 600 kilogram kuru mama bıraktı. Kısıtlama boyunca yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını elleriyle besleyen Jandarma personelleri, hazırlanan kaplara da su bıraktı. Ekiplerin mamalarını yiyen sokak hayvanlarını şefkatli ellerle sevdikleri görüntüler takdir topladı. Denizli İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamalarında sokak hayvanları için gıda yardımlarının aralıksız olarak sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan ÇETİN