Son Dakika! İzmir'de Korkutan Deprem

İzmir'in Menemen ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 20 saniye süren sarsıntı tüm İzmir'de hissedildi.

VATANDAŞLAR SOKAĞA ÇIKTI





AFAD'dan yapılan açıklamaya göre İzmir'in Menemen ilçesinde saat 23.20 sularında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem birçok ilçede hissedildi. AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

23.20 saatinde gerçekleşen depremin merkez üssünün İzmir'in Menemen ilçesi olduğu ve4.3 şiddetinde gerçekleştiği bilgisini Kandilli Rasathanesi de bildirdi.Depremin ardından bazı vatandaşlar sokağa çıktı.

FIRTINA HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Öte yandan, İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle deniz taştı, 1. Kordon'daki birçok işyerini su bastı, vapur seferleri iptal edildi. Sabah saatlerinden itibaren kentte etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor. Denizin taşması sonucu 1. Kordon, Gündoğdu Meydanı, Cumhuriyet Bulvarı'nda su taşkınları oluştu.



Birçok mağazayı su basarken işyeri sahipleri suyun içeriye girmemesi için bariyerle önlem aldı. Kimi işyeri sahipleri ise ellerindeki fırçalarla işletmelerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı.