Son dakika gündem: Cezaevinden izinli çıkan kişinin öldürülmesiyle ilgili kuzeni yakalandı
Son dakika haber... İzmir'in Ödemiş ilçesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında cezaevinden izinli çıkan kişinin öldürülmesiyle ilgili kuzeni gözaltına alındı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında cezaevinden izinli çıkan kişinin öldürülmesiyle ilgili kuzeni gözaltına alındı.
Ovacık Mahallesi Zerdalidibi mevkisinde dün Nuri Ovacık'ın pompalı tüfekle öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, şüpheli M.C'yi yakaladı.
Ovacık'ın kuzeni olduğu öğrenilen M.C, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Nuri Ovacık'ın 2008 yılında arazi anlaşmazlığı nedeniyle eniştesi Arif C'yi pompalı tüfekle öldürdüğü, kuzeni M.C'yi ise yaraladığı, yargılama sonucu 12 yıl hapis cezası aldığı ve 3 ay önce salgın tedbirleri kapsamında cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp