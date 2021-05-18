Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı
İzmir'in Tire ilçesinde kalp krizi geçiren 76 yaşındaki Hasan Şahan, ambulans helikopterle İzmir'e sevk edildi.
İzmir'in Tire ilçesinde kalp krizi geçiren 76 yaşındaki Hasan Şahan, ambulans helikopterle İzmir'e sevk edildi.
Göğsündeki sıkışma nedeniyle Tire Devlet Hastanesine başvuran Şahan'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi.
Anjiyo yöntemi uygulanması gereken hasta için ambulansa helikopter çağırıldı.
Hastane bahçesinde bulunan alan inen ambulans helikopter, Şahan'ı İzmir'de özel bir hastaneye götürdü.
Şahan'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı