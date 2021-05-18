Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı
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Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı

Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı - Haberler | Güncel

İzmir'in Tire ilçesinde kalp krizi geçiren 76 yaşındaki Hasan Şahan, ambulans helikopterle İzmir'e sevk edildi.

İzmir'in Tire ilçesinde kalp krizi geçiren 76 yaşındaki Hasan Şahan, ambulans helikopterle İzmir'e sevk edildi.

Göğsündeki sıkışma nedeniyle Tire Devlet Hastanesine başvuran Şahan'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Anjiyo yöntemi uygulanması gereken hasta için ambulansa helikopter çağırıldı.

Hastane bahçesinde bulunan alan inen ambulans helikopter, Şahan'ı İzmir'de özel bir hastaneye götürdü.

Şahan'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı
Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı
Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı
Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı
Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

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