Son dakika! İzciler Allahuekber Dağı şehitlerini andı
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Son dakika! İzciler Allahuekber Dağı şehitlerini andı

25.12.2020 10:08 | Son Güncelleme: 25.12.2020 10:12
Son dakika! İzciler Allahuekber Dağı şehitlerini andı

Son dakika gündem haberi... Sarıkamış Harekatı'nın 106'ncı yıl dönümü nedeniyle Erzurum ili Şenkaya ilçesinde Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından anma töreni düzenlendi.

Sarıkamış Harekatı'nın 106'ncı yıl dönümü nedeniyle Erzurum ili Şenkaya ilçesinde Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından anma töreni düzenlendi.

Pandemi salgını nedeniyle düzenlenen anma törenine sınırlı sayıda katılım sağlandı. Anma töreni Bardız Yayla Şehitliğinde Kur'an-ı kerim okunarak ve dua edilmesi ile başladı. Programa Şenkaya Kaymakamı Çağlar Tekin, Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, Türkiye İzciler Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, İlçe Halkı ve daire amirleri katıldı.

Allahuekber Şehitler Meydanı'nda anma programı devam etti. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Şehitler için saygı atışı yapılarak Türkiye İzcilik Federasyon Başkanı Hasan Dinçer Subaşı konuşma yaptı.

Subaşı, "Türkiye İzcilik Federasyonu olarak 2005 yılından beri düzenlemiş olduğumuz Allahuekber Dağı'nda şehit olmuş bütün şehitlerimizin anısına düzenlemiş olduğumuz bu milli bilinç faaliyetimize yeniden gelmiş bulunuyoruz. Pandemi sürecinde bu salgın münasebetiyle her yerden binlerce izcimizin gönlünü gönlümüzde taşıyarak buraya geldik. İnşallah niyetimiz duamız önümüzdeki senede yüzlerce binlerce izciyle buraya gelip o yiğitlerede dedelerini, şehitleri ziyaret ettirebilmek" dedi.

Programın ardından 32. Tümeni temsilen Kaynak Yayla üzerinden Sarıkamış hattına yürüyecek izcilere Şenkaya Kaymakamı Çağlar Tekin bayrak teslim etti. Bayrağı teslim alan izciler Kaynak yaylada 3 gün kamp kurmak için yürüyerek kaynak yaylaya harekat etti.

Program akşam Hükümet Konağı meydanında Sarıkamış Harekatı'nın 106'ncı yıl dönümü anısına Şenkaya Kaymakamlığı tarafından kendi personeli ile Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Gürsoy Solmaz danışmanlığında çekilen "Kardan Kefen Giyenler" Belgeselin gösterimiyle devam etti. Belgeselde yöre halkının anlatımlarına da yer verildi. - ERZURUM

Son dakika! İzciler Allahuekber Dağı şehitlerini andı
Son dakika! İzciler Allahuekber Dağı şehitlerini andı
Son dakika! İzciler Allahuekber Dağı şehitlerini andı
Son dakika! İzciler Allahuekber Dağı şehitlerini andı
Son dakika! İzciler Allahuekber Dağı şehitlerini andı
Son dakika! İzciler Allahuekber Dağı şehitlerini andı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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