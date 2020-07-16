Son Dakika: - İtalya'nın Sicilya Adası'nı sel vurdu: 2 ölü
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Son Dakika: - İtalya'nın Sicilya Adası'nı sel vurdu: 2 ölü

Son dakika habere göre - İtalya'nın Sicilya Adası'nı sel vurdu: 2 ölü İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Palermo kentinde şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti.

16.07.2020 18:05 | Son Güncelleme: 16.07.2020 18:09

- İtalya'nın Sicilya Adası'nı sel vurdu: 2 ölü

PALERMO - İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Palermo kentinde şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'nın güneyinde yer alan Sicilya Adası'ndaki Palermo kentinde dün etkili olan şiddetli yağışın ardından sel meydana geldi. Kentte cadde ve sokakları su basarken, araçlar da suya gömüldü. Yaşanan sel felaketinde Regione Bulvarı'ndaki alt geçitte 2 kişinin araçta mahsur kaldığı ve boğularak hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca başka bir araçta mahsur kalan bir ailedeki 1'i bebek 2 çocuğun ise hipotermi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Palermo kentinde bir yılda meydana gelen yağışın 2 saatte yağdığı ifade edilirken, bölgede arama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

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Son Dakika: - İtalya'nın Sicilya Adası'nı sel vurdu: 2 ölü

Kaynak: İHA

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