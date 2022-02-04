Son dakika! İstanbul ve Tokat'ta sahte para dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, ATM'lerdeki hesaplarına yüklü miktarda sahte dolar yatırdıktan...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edinilen son dakika gelişmesine göre İstanbul ve Tokat'ta sahte para dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, ATM'lerdeki hesaplarına yüklü miktarda sahte dolar yatırdıktan sonra başka ATM'lere giderek bu paraların gerçeğini çeken şebeke çökertildi.
İSTANBUL (İHA) - İstanbul ve Tokat'ta sahte para dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, ATM'lerdeki hesaplarına yüklü miktarda sahte dolar yatırdıktan sonra başka ATM'lere giderek bu paraların gerçeğini çeken şebeke çökertildi. Baskınlarda aranan şebeke üyesi 13 kişiden 11'i yakalandı. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa