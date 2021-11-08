İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı'nda ilk test sürüşünü Bakan Karaismailoğlu yaptı

İstanbul'un Avrupa yakasında, Gayrettepe, İstanbul Havalimanı ve Halkalı'yı birbirine bağlayan yaklaşık 70 km uzunluğundaki hızlı metro projesi M11 (Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Halkalı) Metro Hattı'nın Kağıthane-İstanbul Havalimanı etabında test sürüşleri başladı. Hat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından "Gayrettepe - İstanbul Havalimanı" ve "İstanbul Havalimanı - Halkalı" olmak üzere iki aşamada inşa ediliyor. Metro hattının güzergahı Gayrettepe - İstanbul Havalimanı arası 9 istasyon, İstanbul Havalimanı - Halkalı arası ise 7 istasyondan oluşmaktadır. Hattın 2021 sonunda Kağıthane istasyonuna kadar, Nisan 2022'de ise Gayrettepe istasyonuna kadar hizmete girmesi bekleniyor. İlk test sürüşü öncesi düzenlenen törende konuşan bakan Karaismailoğlu, gazetecilere hatla ilgili bilgiler verdi.

"HATTIMIZIN YÜZDE 96'SI TAMAMLANDI"

"ZİNCİRLİKUYU - İSTANBUL HAVALİMANI ARASI 33 DAKİKA"

Bakan Karaismailoğlu duraklar arasındaki mesafeleri de açıklayarak, "Tüm özellikleri ile Yeni Türkiye'yi yansıtan hattımız; kullanıcı dostu özellikleri öne çıkan, alternatif ulaşım araçlarıyla entegre, teknolojiyi yolcularımızın hız ve güvenliği için kullanan, Türk mühendisliğinin eserleri arasında yerini alacaktır. Ayrıca hattımızın inşaatında; 122 adet yürüyen merdiven ile 45 adet de asansör imalatı yapıldığını da eklemek isterim. Hattımızın işletmeye alınmasıyla birlikte, İstanbul entegre raylı sistem ağı sayesinde; Göktürk-İstanbul Havalimanı arası; seyahat süresi 12 dakikaya, Kağıthane-İstanbul Havalimanı arasındaki seyahat süresi 24 dakikaya, Zincirlikuyu-İstanbul Havalimanı arası; 33 dakikaya, 4. Levent-İstanbul Havalimanı arası; 35 dakikaya, Arnavutköy-Beşiktaş arası; 36 dakikaya, Taksim-İstanbul Havalimanı arası; 41 dakikaya, Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane arası; 48 dakikaya, Küçükçekmece-Kemerburgaz arası; 50 dakikaya inecektir" diye konuştu.