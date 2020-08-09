Son Dakika: İstanbul Eyüpsultan'da üst geçit çöktü, yol ulaşıma kapandı
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Son Dakika: İstanbul Eyüpsultan'da üst geçit çöktü, yol ulaşıma kapandı

Son dakika: İstanbul Eyüpsultan'da üst geçit çöktü. Tem bağlantı yolu Kağıthane istikameti ulaşıma kapandı.

09.08.2020 08:09 | Son Güncelleme: 09.08.2020 08:46

Eyüpsultan'da sabah saatlerinde üst geçit çöktü. Bu sırada yoldan geçen otobüs çöken üst geçidin altında kalmaktan son anda kurutuldu. Çökme nedeniyle Tem Bağlantı Yolu Kağıthane istikameti yolu kapandı.

ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Polis ekipleri çökmenin olduğu yolu şerit çekerek kapattı. Çökme nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oldu. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Son Dakika: İstanbul Eyüpsultan'da üst geçit çöktü, yol ulaşıma kapandı
Son Dakika: İstanbul Eyüpsultan'da üst geçit çöktü, yol ulaşıma kapandı
Son Dakika: İstanbul Eyüpsultan'da üst geçit çöktü, yol ulaşıma kapandı

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Son Dakika: İstanbul Eyüpsultan'da üst geçit çöktü, yol ulaşıma kapandı
Haber Yorumları (1)
....: Allah''a emanet yaşıyoruz
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