Son Dakika: İstanbul'dan Rusya'ya giden kargo gemisi Beykoz açıklarında karaya oturdu
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Son Dakika: İstanbul'dan Rusya'ya giden kargo gemisi Beykoz açıklarında karaya oturdu

27.01.2021 18:24 | Son Güncelleme: 27.01.2021 18:47
Son Dakika: İstanbul'dan Rusya'ya giden kargo gemisi Beykoz açıklarında karaya oturdu

Son dakika: İstanbul'dan Rusya'ya giden Panama bandıralı kargo gemisi makine arızası nedeniyle Beykoz açıklarında karaya oturdu. Kıyı emniyetine bağlı kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

İstanbul'dan Rusya'nın Kavkaz Limanı'na giden Panama bandıralı 190 metre uzunluğunda, 26 bin 828 groston ağırlığındaki "Petra Star" adlı kargo gemisi Riva açıklarında makine arızası yaptı.

Gemi kaptanının yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 8 ve Kurtarma 11 römorkörleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Son Dakika: İstanbul'dan Rusya'ya giden kargo gemisi Beykoz açıklarında karaya oturdu
Son Dakika: İstanbul'dan Rusya'ya giden kargo gemisi Beykoz açıklarında karaya oturdu
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