Son Dakika: İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evden çıkmayın" uyarılarına rağmen balık sevdalıları Üsküdar sahiline gidince Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladığını açıkladı.

Belediyeler de koronavirüse karşı halk sağlığını korumak için tedbirlerini alıyor. Bu kapsamda Üsküdar Belediyesi, kendi sınırlarında balık tutulmasını yasakladı.

Koronavirüs ülkemizde bin 872 kişide görülürken 44 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Salgının yayılmasını engellemek için uzmanlar ve yetkililer sık sık "Evden çıkmayın" uyarısı yapsa da özellikle havanın güneşli ve güzel olduğu günlerde bu uyarılar kulak arkası ediliyor.

Merkezi yönetim ve belediyeler de sokağa çıkanlara karşı farklı önlemler alarak salgının yayılmasını önlemeye ve halk sağlığını korumaya çalışıyor.

ÜSKÜDAR'DA BALIK TUTMAK YASAKLANDI

Üsküdar Belediyesi, kendi ilçe sınırlarında bulunan noktalarda balık tutulmasını yasakladığını açıkladı.