Son Dakika: İstanbul'da tüm pazar yerlerinde sigara içmek yasaklandı
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Son Dakika: İstanbul'da tüm pazar yerlerinde sigara içmek yasaklandı

13.11.2020 17:32 | Son Güncelleme: 13.11.2020 17:54

Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul genelinde tüm pazar yerlerinde sigara içilmesinin yasaklandığını açıkladı. Daha önce kalabalık cadde, sokaklar ve otobüs duraklarında da sigara içilmesi yasaklanmıştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da tüm pazar yerlerinde sigara içilmesinin yasaklandığını duyurdu.

Yerlikaya paylaşımında, "Sevgili İstanbullular, maskenin doğru ve sürekli kullanımını temin amacıyla İstanbul genelinde tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklanmıştır. Sağlık için hepimiz için kurallara uymak, vazgeçilmezdir" ifadelerini kullandı.

AÇIK ALANLARDA SİGARA İÇİLMESİ YASAKLANMIŞTI

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgede, kalabalık cadde, sokaklar ve otobüs duraklarında da sigara içilmesinin yasaklandığı belirtilmişti.

Son Dakika: İstanbul'da tüm pazar yerlerinde sigara içmek yasaklandı
Haber Yorumları (7)
HÜSEYİN: Dışarıda sigara içmek yasaklansın isteyen kendi evinde içsin
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LEDUNİ: Yollardaki motoru hatalı yağ yakan arabaları hiç görmüyorlar her şeyi sigaraya bağladılar. bakanlar bir yere giderken konvoyla gidiyorlar egzost dumanından geçilmiyor.
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ZERK: Bu olay münübüste ayakta yolcu alan şöföre kesilen cezaya benziyor herkes ayakta gidiyor vali göstermelik bir arabaya kesiyor sosyal mesafe kuralı diye birşey uydurmuşlar ama metroda otobüste marmarayda heryerde millet birbirine yapışık geziyor bir kac gün millet bunu konuşsun gelen zamları unutsun dediler herhalde market raflarına dogalgaz elektrik su market raflarına gelen zamlarla ilgilenin milleti düzmekten vazgecin
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