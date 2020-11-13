Son Dakika: İstanbul'da tüm pazar yerlerinde sigara içmek yasaklandı
13.11.2020 17:32 | Son Güncelleme: 13.11.2020 17:54
Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul genelinde tüm pazar yerlerinde sigara içilmesinin yasaklandığını açıkladı. Daha önce kalabalık cadde, sokaklar ve otobüs duraklarında da sigara içilmesi yasaklanmıştı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da tüm pazar yerlerinde sigara içilmesinin yasaklandığını duyurdu.
Yerlikaya paylaşımında, "Sevgili İstanbullular, maskenin doğru ve sürekli kullanımını temin amacıyla İstanbul genelinde tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklanmıştır. Sağlık için hepimiz için kurallara uymak, vazgeçilmezdir" ifadelerini kullandı.
AÇIK ALANLARDA SİGARA İÇİLMESİ YASAKLANMIŞTI
Öte yandan, geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgede, kalabalık cadde, sokaklar ve otobüs duraklarında da sigara içilmesinin yasaklandığı belirtilmişti.