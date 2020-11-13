Son Dakika: İstanbul'da tüm pazar yerlerinde sigara içmek yasaklandı

Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul genelinde tüm pazar yerlerinde sigara içilmesinin yasaklandığını açıkladı. Daha önce kalabalık cadde, sokaklar ve otobüs duraklarında da sigara içilmesi yasaklanmıştı.