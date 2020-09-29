Son Dakika: İstanbul'da sağanak yağış sonrası Topkapı'da panik anları! Minibüs mahsur kaldı
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Son Dakika: İstanbul'da sağanak yağış sonrası Topkapı'da panik anları! Minibüs mahsur kaldı

29.09.2020 13:41 | Son Güncelleme: 29.09.2020 14:43

Son dakika: İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Topkapı'da alt geçidi su bastı, alt geçitte mahsur kalan ve içinde bir hastanın olduğu öğrenilen minibüs itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

İstanbul'daki sağanak yağış sonrası Topkapı'da altgeçidi su bastı. İki otomobil ve bir servis minibüsü sular içinde kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle içinde bir hastanın olduğu minibüs ve araçlar kurtarıldı.

Sağanak yağış sonrası sel sularının alt geçitte birikmesiyle iki otomobil tamamen sulara gömüldü. Servis minibüsünün içerisinde mahsur kalanlar göze çarparken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE MAHSUR KALANLARI KURTARDI

Minibüste mahsur kalanlar içerisinde hasta bir kişinin de olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri ve çekicinin çalışmasıyla minibüs mahsur kaldığı yerden çıkarıldı.

Son Dakika: İstanbul'da sağanak yağış sonrası Topkapı'da panik anları! Minibüs mahsur kaldı
Son Dakika: İstanbul'da sağanak yağış sonrası Topkapı'da panik anları! Minibüs mahsur kaldı
Haber Yorumları (14)
FB Lİ: Bu AKP belediyelerinin nasıl istanbula hizmet ettiklerinin sonucudur. Kimse kusura bakmasın 1 yılda sihirli değnek yok kimsenin elinde. . .
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BİYOMED: 20 yıldır istanbula yapılanları görmeyen gözün imamoğlunun yapmadıklarınıda görmez.
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:): aynen imamoğlu 1. 5 senede mükemmel olan altyapıyı çökertti değil mi meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
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