Son Dakika: İstanbul'da sağanak yağış sonrası Topkapı'da panik anları! Minibüs mahsur kaldı

Son dakika: İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Topkapı'da alt geçidi su bastı, alt geçitte mahsur kalan ve içinde bir hastanın olduğu öğrenilen minibüs itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

İstanbul'daki sağanak yağış sonrası Topkapı'da altgeçidi su bastı. İki otomobil ve bir servis minibüsü sular içinde kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle içinde bir hastanın olduğu minibüs ve araçlar kurtarıldı.

Sağanak yağış sonrası sel sularının alt geçitte birikmesiyle iki otomobil tamamen sulara gömüldü. Servis minibüsünün içerisinde mahsur kalanlar göze çarparken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE MAHSUR KALANLARI KURTARDI

Minibüste mahsur kalanlar içerisinde hasta bir kişinin de olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri ve çekicinin çalışmasıyla minibüs mahsur kaldığı yerden çıkarıldı.