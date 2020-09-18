İstanbul'da aranan kişilere yönelik operasyon, çok sayıda gözaltı var
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İstanbul'da aranan kişilere yönelik operasyon, çok sayıda gözaltı var

İSTANBUL genelinde işledikleri çeşitli suçlar nedeniyle önceden kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve mahkemelerce aranan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul'da aranan kişilere yönelik operasyon, çok sayıda gözaltı var
18.09.2020 05:55 | Son Güncelleme: 18.09.2020 06:12

İSTANBUL genelinde işledikleri çeşitli suçlar nedeniyle önceden kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve mahkemelerce aranan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda polis ekipleri önceden belirlenen adreslere baskın yaptı. Çok sayıda kişi de gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalar sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde işledikleri çeşitli suçlar nedeniyle önceden kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve mahkemelerce aranan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında; başta Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçeleri olmak üzere önceden belirlenen çok sayıda adrese baskın yapıldı. Girilen adreslerde çok sayıda kişi yakalanırken, polis ekipleri aramalar yaptı. Gözaltına alınan kişilerin sağlık kontrolü sonrası İstanbul emniyet Müdürlüğü'ne götürüleceği öğrenildi.

Öte yandan, yapılan baskınlarda adreslerinde olmayan şüphelileri yakalamak için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

DHA Editörü - Soner HASIRCIOĞLU
Soner HASIRCIOĞLU
DHA Editörü
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