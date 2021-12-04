Son dakika haber: BEYLİKDÜZÜ'NDE RESTORANDA YANGIN - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: BEYLİKDÜZÜ'NDE RESTORANDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: BEYLİKDÜZÜ'nde bulunan tek katlı restoranın ön kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BEYLİKDÜZÜ'nde bulunan tek katlı restoranın ön kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın 08.30 sıralarında Gürpınar Mahallesi, Şehit Cengiz Topel Caddesi'nde bulunan tek katlı restoranda çıktı. Restoranın ön kısmında henüz belirlenmeyen bir nedenle başlayan yangın için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alev alev yanan restoranın ön kısmı itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı yangında, restoran hasar gördü. Yükselen alevler çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son dakika haber: BEYLİKDÜZÜ'NDE RESTORANDA YANGIN

Son dakika haber: BEYLİKDÜZÜ'NDE RESTORANDA YANGIN

Son dakika haber: BEYLİKDÜZÜ'NDE RESTORANDA YANGIN

Son dakika haber: BEYLİKDÜZÜ'NDE RESTORANDA YANGIN

Son dakika haber: BEYLİKDÜZÜ'NDE RESTORANDA YANGIN

Son dakika haber: BEYLİKDÜZÜ'NDE RESTORANDA YANGIN

Son dakika haber: BEYLİKDÜZÜ'NDE RESTORANDA YANGIN

Son dakika haber: BEYLİKDÜZÜ'NDE RESTORANDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title