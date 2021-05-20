Son dakika... İsrail polisinin müdahalesi sonucu hayatını kaybeden Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika... İsrail polisinin müdahalesi sonucu hayatını kaybeden Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı

Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh - Haberler | Güncel

Son dakika haber... GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Cenaze törenine katılanlardan detaylar Kalabalığın slogan atması Cenaze namazı kılınması Cenazenin omuzlarda taşınması KUDÜS - İsrail polisinin, ülkenin kuzeyindeki Umm el-Fahm kentinde düzenlenen gösteriye müdahalesi sonucu hayatını kaybeden Filistinli Muhammed Kivan (17)...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Cenaze törenine katılanlardan detaylar

Kalabalığın slogan atması

Cenaze namazı kılınması

Cenazenin omuzlarda taşınması KUDÜS - İsrail polisinin, ülkenin kuzeyindeki Umm el-Fahm kentinde düzenlenen gösteriye müdahalesi sonucu hayatını kaybeden Filistinli Muhammed Kivan (17) için binlerce kişinin katılımıyla cenaze töreni düzenlendi.

Son dakika... İsrail polisinin müdahalesi sonucu hayatını kaybeden Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika... İsrail polisinin müdahalesi sonucu hayatını kaybeden Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika... İsrail polisinin müdahalesi sonucu hayatını kaybeden Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika... İsrail polisinin müdahalesi sonucu hayatını kaybeden Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh

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