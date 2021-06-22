İsrail polisi, Şeyh Cerrah sakinlerine saldırdı
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İsrail polisi, Şeyh Cerrah sakinlerine saldırdı

İsrail polisi, Şeyh Cerrah sakinlerine saldırdı
İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar - Haberler | 3. Sayfa

- İsrail polisi, Şeyh Cerrah sakinlerine saldırdı İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde tahliye edilmek istenen Filistinli ailelere saldırdı.

- İsrail polisi, Şeyh Cerrah sakinlerine saldırdı

KUDÜS - İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde tahliye edilmek istenen Filistinli ailelere saldırdı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu tahliye tehdidi nedeniyle gerginlik sürüyor. İsrail polisi, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde tahliye edilmek istenen Filistinli ailelere saldırdı. Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerinden Saleh Diab yaptığı açıklamada, işgalci İsrail güçlerinin mahalledeki evine baskın düzenlediğini evin içinde arama yaparken kendisini dövdüğünü ifade etti. Diab ayrıca, Yahudi yerleşimcilerin gerginlik oluşturmak ve sakinleri kışkırtmak amacıyla mahallenin sokaklarında dolaştığını aktardı.

Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin Şeyh Cerrah ile dayanışma göstermek için Batı Şeria'dan dayanışma aktivistleriyle birlikte gelen bir Filistinliyi tutukladığını bildirdi.

Dün çıkan olaylarda 20 Filistinli yaralanmıştı

Yahudi yerleşimciler, dün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere saldırmış, İsrail polisinin, Filistinlileri dağıtmak için biber gazı, ses bombası, göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermi kullanmıştı. Çıkan olaylarda, 20 Filistinli yaralamış, 3 Filistinli de gözaltını alınmıştı.

Öte yandan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan 28 Filistinli aile 1956'dan beri ikamet ettikleri evlerinden tahliye edilme riskiyle karşı karşıya bulunuyor. İsrailli yerleşim grupları, evlerin 1948'den önce Yahudilere ait olan araziler üzerine inşa edildiğini iddia ederken, sakinler bunu reddediyor. İsrail'in işgal planları geçtiğimiz haftalarda Filistinliler ile İsrail arasında çatışmaların yaşanmasına neden oldu.

İsrail polisi, Şeyh Cerrah sakinlerine saldırdı
İsrail polisi, Şeyh Cerrah sakinlerine saldırdı
İsrail polisi, Şeyh Cerrah sakinlerine saldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar

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