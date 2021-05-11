Son Dakika: İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi
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Son Dakika: İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Son dakika: İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde dün akşamdan bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 26'ya yükseldi.

İsrail ordusunun Mescid-i Aksa'da düzenlediği saldırılarda can kaybı artmaya devam ediyor. Bölgeden gelen son bilgilere göre İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerinin sayısının 26'ya yükseldiği öğrenildi.

Gazze'deki yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre İsrail ordusunun sivillerin ikamet ettiği bir apartmana düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin yaralandığı ifade edildi.

ÖLEN FİLİSTİNLİ SAYISI 26'YA YÜKSELDİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada dün akşamdan bu yana devam eden İsrail saldırıları nedeniyle 9'u çocuk, 1'i kadın olmak üzere 26 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 115 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

İSRAİL ORDUSU TAKVİYE GÖNDERDİ

Diğer yandan İsrail ordusunun saldırılara devam etme hazırlığında olduğu ortaya çıktı. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze sınırındaki birliklere takviye gönderildiği aktarıldı.

DÜN NELER YAŞANMIŞTI?

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre verdi.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

Son Dakika: İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi
İsrail polisi Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle bir İsraillinin öldüğünü, biri ağır 8 kişinin yaralandığını bildirdi.
İsrail polisi Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle bir İsraillinin öldüğünü, biri ağır 8 kişinin yaralandığını bildirdi.
Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki saldırılarını kınadı (2)
Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki saldırılarını kınadı (2)
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haber Yorumları (2)
HASAN AKDEMİR: KİMSE HAYATINI KAYBETMEDİ, ORADA İNSANLAR KATLEDİLİYOR , OLAYI YUMOŞLAŞTIRMAYIN.
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BERAT BORAT : Noldu Kerducgan hadi orayada yolla askerleri tutmuyor demi
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