Son dakika! İsrail'in Gazze'deki medya binasını vurma anı kameralara saniye saniye yansıdı
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Son dakika! İsrail'in Gazze'deki medya binasını vurma anı kameralara saniye saniye yansıdı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Son dakika! İsrail, Gazze'de Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press ile Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalının da içinde olduğu 13 katlı bir binayı yerle bir etti. İsrail'in medya binasını vurma anı kameralara anbean yansıdı.

İsrail savaş uçakları, Gazze'de içinde Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ve Katar merkezli televizyon kanalı Al Jazeera'nın ofislerinin de bulunduğu yüksek katlı binayı vurarak yıktı. Cela adlı 13 katlı bina, İsrail savaş uçaklarından atılan birkaç füzeyle yerle bir edildi.

60 DAİRE VARDI

AP ve Al Jazeera bürolarının yanı sıra doktor muayenehaneleri ile avukatlık bürolarının da olduğu binada 60 daire bulunuyordu.

VURACAKLARINI DUYURMUŞLARDI

Gazze'deki birçok bölgeye internet hizmeti de sağlayan kulelerin bulunduğu binanın vurulacağı İsrail tarafından duyurulmuştu. Al-Jazeera'nın Gazze Muhabiri Vail el-Dahduh, İsrail ordusunun bina sakinlerine bir saatlik süre tanıdığını söylemişti. Ayrıca Al-Jazeera televizyonu yaptığı yayında söz konusu bina sahibi ile İsrail istihbaratından bir subayın telefon görüşmesini ekranlara yansıtmıştı.

VURMA ANI KAMERADA

Korkunç patlama kameralarca da saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, binanın yerle bir olması ile ortalığı kaplayan toz ve dumanlar yer alıyor.

Son dakika! İsrail'in Gazze'deki medya binasını vurma anı kameralara saniye saniye yansıdı
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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