Son dakika... İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Son dakika... İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı

AA, Halime Afra Aksoy - Güncel
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Son dakika... İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika habere göre İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde dün akşam İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren Nehad Emin el-Bergusi (20) için yüzlerce kişinin katılımıyla cenaze töreni düzenlendi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde dün akşam İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren Nehad Emin el-Bergusi (20) için yüzlerce kişinin katılımıyla cenaze töreni düzenlendi.

Filistinli gencin naaşı, Ramallah'taki El-Istişari Hastanesinden alınarak doğum yeri olan kentin kuzeyindeki Kufr Iyn köyüne götürüldü.

Burada kılınan cenaze namazının ardından gencin naaşı köy kabristanına defnedildi.

Nehad Emin el-Bergusi, Batı Şeria'nın Nebi Salih beldesinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında dün çıkan arbedede askerlerin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirmişti.

Son dakika... İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika... İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika... İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika... İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı

AA / Halime Afra Aksoy - Güncel

Batı Şeria, İsrail, Cenaze, İşgal, Güncel, Haberler

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