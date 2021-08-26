Son dakika haberi! İsrail Başbakanı Bennett, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! İsrail Başbakanı Bennett, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü

İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre - İsrail Başbakanı Bennett, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü Göreve gelmesinin sonra ABD'ye İsrail Başbakanı olarak ilk ziyaretini gerçekleşen Naftali Bennett, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bir araya geldi.

- İsrail Başbakanı Bennett, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü

WASHINGTON - Göreve gelmesinin sonra ABD'ye İsrail Başbakanı olarak ilk ziyaretini gerçekleşen Naftali Bennett, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bir araya geldi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, göreve gelmesinden bu yana ilk kez İsrail Başbakanı olarak ABD'ye resmi bir ziyarette bulunuyor. ABD'yi dün varan Bennett ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasında ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bir araya geldi.

Görüşmede konuşma yapan ABD Savunma Bakanı Austin, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin İsrail ile stratejik ilişkileri güçlendirmeye kararlı olduğunu söyledi. Austin, "On yıllardır İsrail ve ABD bir güven ve karşılıklı çıkar ilişkisi kurdular ve İsraillilerin güvenliğinin sürekli korunmasının devam etmesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise görüşmede İran'ın bölgesel saldırganlığını engellemenin ve İran nükleer programında ilerleme kaydetmenin yolları başta olmak üzere bir dizi bölgesel, siyasi ve güvenlik konusu ele alındığı belirtildi. Bennett'in bugün ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelmesini bekleniyor.

Son dakika haberi! İsrail Başbakanı Bennett, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü
Son dakika haberi! İsrail Başbakanı Bennett, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü
Son dakika haberi! İsrail Başbakanı Bennett, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü
Son dakika haberi! İsrail Başbakanı Bennett, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar

ABD Dışişleri Bakanı: Taliban, 31 Ağustos'tan sonra Afganistan'dan ayrılmak isteyen ABD'lilere izin verecek
ABD Dışişleri Bakanı: Taliban, 31 Ağustos'tan sonra Afganistan'dan ayrılmak isteyen ABD'lilere izin verecek
Biden: '(Afganistan'dan çekilme) Şu anda süreci 31 Ağustos'a kadar tamamlama yolundayız'
Biden: "(Afganistan'dan çekilme) Şu anda süreci 31 Ağustos'a kadar tamamlama yolundayız"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la telefonda görüştü

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Meral Akşener Vladimir Putin Sultan Alparslan Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Burak Deniz Düm Tek Tek Burcu Biricik Kaan Yıldırım
Spor Muslera Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi! İsrail Başbakanı Bennett, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 10:50:03. #1.16#

title