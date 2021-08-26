Son dakika haberi! İsrail Başbakanı Bennett, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü

Son dakika haberlerine göre - İsrail Başbakanı Bennett, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü Göreve gelmesinin sonra ABD'ye İsrail Başbakanı olarak ilk ziyaretini gerçekleşen Naftali Bennett, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bir araya geldi.

- İsrail Başbakanı Bennett, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü

WASHINGTON - Göreve gelmesinin sonra ABD'ye İsrail Başbakanı olarak ilk ziyaretini gerçekleşen Naftali Bennett, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bir araya geldi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, göreve gelmesinden bu yana ilk kez İsrail Başbakanı olarak ABD'ye resmi bir ziyarette bulunuyor. ABD'yi dün varan Bennett ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasında ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bir araya geldi.

Görüşmede konuşma yapan ABD Savunma Bakanı Austin, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin İsrail ile stratejik ilişkileri güçlendirmeye kararlı olduğunu söyledi. Austin, "On yıllardır İsrail ve ABD bir güven ve karşılıklı çıkar ilişkisi kurdular ve İsraillilerin güvenliğinin sürekli korunmasının devam etmesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise görüşmede İran'ın bölgesel saldırganlığını engellemenin ve İran nükleer programında ilerleme kaydetmenin yolları başta olmak üzere bir dizi bölgesel, siyasi ve güvenlik konusu ele alındığı belirtildi. Bennett'in bugün ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelmesini bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar