Son dakika! Isparta'da otomobil ile çarpışan minibüs ikiye bölündü...O anlar kamerada
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Son dakika! Isparta'da otomobil ile çarpışan minibüs ikiye bölündü...O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Isparta'da otomobil ile çarpışan minibüs ikiye bölündü.

Isparta'da otomobil ile çarpışan minibüs ikiye bölündü...O anlar kamerada

ISPARTA - Isparta'nın Gönen ilçesinde otomobille çarpışan minibüs ikiye bölünürken, kazada her iki araçta bulunan toplam 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 18.10 sıralarında Gönen ilçesine bağlı Gölbaşı köyü kavşağında meydana geldi. Isparta istikametinden Burdur istikametine doğru seyir halinde olan Can Özgermen idaresindeki 34 SN 3171 plakalı otomobil kavşakta Mehmet Özek yönetimindeki 52 BC 247 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüsün ön konsol ve motor kısmı ayrılarak yola savruldu. Kazada minibüsün şoförü Mehmet Özek ve yanındaki Gülüşan Özek ile otomobilde yolcu olarak bulunan Serkan Karadağ yaralandı. Otomobil şoförü Can Özgermen ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla hastaneye götürdü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan kaza anı köy muhtarlığının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde minibüsün yol kenarında durduktan sonra hareket ettiği ve sağ şeritten kavşaktan dönmek için sol şeride geçmeye çalıştığı bu sırada da aynı yönden gelen otomobilin çarptığı görülüyor. Görüntülerde çarpışmadan sonra minibüsün ikiye ayrılması ve minibüstekilerin yola savrulması da yer alıyor.

Son dakika! Isparta'da otomobil ile çarpışan minibüs ikiye bölündü...O anlar kamerada
Son dakika! Isparta'da otomobil ile çarpışan minibüs ikiye bölündü...O anlar kamerada
Son dakika! Isparta'da otomobil ile çarpışan minibüs ikiye bölündü...O anlar kamerada
Son dakika! Isparta'da otomobil ile çarpışan minibüs ikiye bölündü...O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Serkan Aygün

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