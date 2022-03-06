Son dakika: Irpin'de sivillerin tahliyesi sırasında meydana gelen patlama anı AA ekibi tarafından görüntülendi (1)

Sivillerin tahliyesi

Sivillerin birkaç metre uzağında meydana gelen patlama Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı tahliyeler esnasında da devam ediyor. Irpin şehrinde köprü etrafında tahliye için toplanan sivillerin birkaç metre uzağında patlama meydan geldi. Saldırı anı tahliyeleri takip eden AA ekibi tarafından görüntülendi.