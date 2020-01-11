: Son dakika: İran Devrim Muhafızları, Ukrayna uçağını füze zannettikleri için düşürdüklerini açıkladı

11.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 11.01.2020 13:58

İran'ın bu sabah yaptığı Ukrayna uçağıyla ilgili itiraf gibi açıklamasına ilk tepki Ukrayna'dan geldi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, "İran'dan diplomatik kanallar yoluyla resmi özür, tazminat bekliyor ve sorumluların ceza almasını istiyoruz" dedi. Devrim Muhafızları Komutanı Hacızade, Ukrayna uçağının düşürülmesiyle ilgili açıklama yaptı "Hava savunma operatörümüz uçağı Cruise füzesi sandığı için yanlışlıkla için vurdu" dedi. Komutan Hacızade, hava savunma sistemleri tarafından düşürülen yolcu uçağının seyir füzesi olarak algılandığını ve kısa menzilli füze ile vurulduğunu açıkladı. İran, düşürüldüğü açıklanan Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının kara kutusunu Fransa'ya gönderme kararı aldı.

176 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna uçağının insani hatayla "istenmeden" füze ile düşürüldüğünü açıkladı. Uçakta 176 kişi vardı ve tamamı yaşamını yitirmişti.

UKRAYNA TAZMİNAT BEKLİYOR

İran'ın, düşen Ukrayna uçağını 'yanlışlıkla' düşürdüğünü itiraf etmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı, tazminat ödenmesini ve diplomatik kanallar vasıtasıyla resmi özür beklediklerini açıkladı.

RUHANİ TEPKİ GÖSTERDİ

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 'yanlışlıkla' düşürüldüğü duyurulan Ukrayna uçağıyla ilgili olarak "Bu kolayca kenara bırakılacak bir mesele değildir. Bu affedilemez yanlışın sorumluları hakkında işlem yapılmalıdır" dedi.

KARA KUTU FRANSA'YA GİDİYOR

İran Sivil Havacılık Kurumu Kaza Ofisi Genel Müdürü Hasan Rızayifer, hava savunma sistemleri tarafından "yanlışlıkla" düşürülen Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının kara kutusunu Fransa'ya gönderme kararı aldı.

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