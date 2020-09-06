Son dakika! İran'da son 24 saatte koronavirüsten 139 ölüm Son dakika haberleri... İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 139 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 139 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 22 bin 293'e yükseldi.

Ülkede 139 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 22 bin 293'e çıktı. Ülkede 1992 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 386 bin 658'e ulaştığı açıklandı.

Kaynak: DHA