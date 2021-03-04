İnşaatta birlikte çalıştığı ağabeyi ile kardeşini öldürdü

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde inşaat ustası Doğan A. (37), birlikte çalıştıkları ağabeyi ve kardeşini tabancayla vurarak öldürdü. Kaçan Doğan A., yakalanarak gözaltına alındı. 2 oğlunu kaybeden, bir oğlu da gözaltına alınan baba Kasım A., "Böyle bir şey olamaz. Mümkün değil. Yüreğim yanıyor" diyerek feryat etti.

Çifte cinayet, bugün saat 08.30 sıralarında, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Hüdai Oral Caddesi'nde, yapımı süren inşaatta meydana geldi. İnşaat ustası Doğan A., inşaatın 4'ncü katında birlikte çalıştıkları kardeşi Ümit A. (33) ve ağabeyi Hamza A.(39) ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Doğan A., yanındaki tabancayla kardeşleri Ümit ve Hamza A.'ya ateş etti. Ümit ve Hamza A. kanlar içinde yere yığıldı. Doğan A. ise yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ümit ve Hamza A.'nın yaşamını yitirdiği belirledi. Polis ekipleri kaçan Doğan A.'yı suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

OLAYI HABER ALAN AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayın duyulmasının ardından 3 kardeşin ailesi, inşaat alanına geldi. 2 oğlunu kaybeden ve bir oğlu da gözaltına alınan baba Kasım A. sinir krizi geçirdi. Acılı baba, "Böyle bir şey olamaz. Mümkün değil. Yüreğim yanıyor" diye feryat etti. Savcının incelemesinin ardından Ümit ve Hamza A'nin cenazeleri, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT