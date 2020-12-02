Son Dakika! İngiltere, Pfizer-Biontech ortak çalışmasıyla yapılan koronavirüs aşısının kullanımını onayladı
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Son Dakika! İngiltere, Pfizer-Biontech ortak çalışmasıyla yapılan koronavirüs aşısının kullanımını onayladı

02.12.2020 10:04 | Son Güncelleme: 02.12.2020 10:26

Son dakika! İngiltere hükümeti, Pfizer-Biontech ortak çalışmasıyla yapılan ve %95 koruma gösteren koronavirüs aşısının kullanımını onayladı. Önümüzdeki haftadan itibaren aşının İngiltere genelinde mevcut olması bekleniyor.

İngiltere'de koronavirüse karşı geliştirilen ve yüzde 95 etkinlik gösteren Pfizer/BioNTech aşısının kullanımı resmi olarak onaylandı. Türk profesör Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci'nin kurucusu olduğu Alman BioNTech ve ABD'li ortakları Pfizer'in geliştirdiği korona aşısı, yüksek koruma sağlaması sonrasında tüm dünyaya umut olmuştu.

Aşının gelecek haftadan itibaren İngiltere genelinde mevcut olacağı belirtildi. Yetkililer, öncelikli olarak aşılanacak gruplara ilişkin son tavsiyelerini yakında yayınlayacaklarını duyurdu.

"BİRLEŞİK KRALLIK GENELİNDE ERİŞİLEBİLECEK"

Uluslararası ajansların son dakika gelişmesi şeklinde aktardığı haberde İngiliz hükümetinin açıklamalarına yer verildi. İngilizhükümeti, "Hükümetimiz bağımsız bir kuruluş olan İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Ajansı'nın aşının kullanıma dair verdiği onay tavsiyesini kabul etti. Aşı gelecek haftadan itibaren Birleşik Krallık genelinde erişilebilecek" açıklamasını yaptı.

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PAZARTESİ GÜNÜ GÜNDEME GELMİŞTİ

Financial Times gazetesi, ilk koronavirüs aşılarının haftalar içinde yapılmaya başlanabileceğini, BioNTech ve Pfizer'ın geliştirdiği aşıya ilk onayı vermesi beklenen İngiltere'nin 7 Aralık gibi erken bir tarihte ilk aşıları yapabileceğini yazmıştı.

Son Dakika! İngiltere, Pfizer-Biontech ortak çalışmasıyla yapılan koronavirüs aşısının kullanımını onayladı
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