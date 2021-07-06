Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Gümüşhane, Eskişehir, Artvin, Denizli ve Bartın oldu
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Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Gümüşhane, Eskişehir, Artvin, Denizli ve Bartın oldu

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Son dakika! İllere göre haftalık korona vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 71,99, İstanbul'da 54,60, İzmir'de 23,51 oldu. Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz ise Gümüşhane, Eskişehir, Artvin, Denizli ve Bartın olarak açıklandı. Bakan Koca vaka sayısının en çok arttığı illerin ise Ağrı, Siirt, Bitlis, Kütahya ve Erzurum olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüs vaka sayısına ilişkin son verileri paylaştı.

"SALGININ SONU AŞI İLE GELİYOR"

Güncel vaka dağılımı haritasını paylaşan Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun." ifadelerini kullandı.

Son Dakika! İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı her 100 bin kişide Ankara'da 71,99, İstanbul'da 54,60, İzmir'de 23,51 oldu

VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLERİMİZ

Koca ayrıca son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimizi de paylaştı. Buna göre vaka sayısının en çok azaldığı illerimiz; Gümüşhane, Eskişehir, Artvin, Denizli ve Bartın oldu. Bakan'ın tweet'inde, "Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun." ifadeleri yer aldı.


Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Gümüşhane, Eskişehir, Artvin, Denizli ve Bartın oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Haziran-2 Temmuz'da illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Haziran-2 Temmuz'da illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu güncellendi
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu güncellendi
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
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