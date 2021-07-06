Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Gümüşhane, Eskişehir, Artvin, Denizli ve Bartın oldu

Son dakika! İllere göre haftalık korona vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 71,99, İstanbul'da 54,60, İzmir'de 23,51 oldu. Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz ise Gümüşhane, Eskişehir, Artvin, Denizli ve Bartın olarak açıklandı. Bakan Koca vaka sayısının en çok arttığı illerin ise Ağrı, Siirt, Bitlis, Kütahya ve Erzurum olduğunu söyledi.