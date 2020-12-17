Son dakika... İkamet yangını korkuttu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika... İkamet yangını korkuttu

17.12.2020 10:23 | Son Güncelleme: 17.12.2020 10:28
Son dakika... İkamet yangını korkuttu

Son dakika 3. sayfa haberine göre Adıyaman'da, bir ikamette sabah saatlerinde meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

Adıyaman'da, bir ikamette sabah saatlerinde meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt Mahallesi Mehmetçik İlkokulu yakınlarında Mustafa Gözcü'ye ait ikametin mutfak kısmındaki bulaşık makinesinde yangın çıktı. Makinenin elektrik aksamından kaynaklanan yangını fark eden ikamet sakinleri alevlere müdahale ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda ikamette maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Son dakika... İkamet yangını korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberi: Mardin'de park halindeki tırda çıkan yangın korkuttu
Son dakika haberi: Mardin'de park halindeki tırda çıkan yangın korkuttu
Son dakika haberi: Tek katlı metruk evde çıkan yangın korkuttu
Son dakika haberi: Tek katlı metruk evde çıkan yangın korkuttu
Son dakika... Silivri'de korkutan baraka yangını
Son dakika... Silivri'de korkutan baraka yangını
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş
Magazin Gülben Ergen Hakan Taşıyan Mustafa Sandal Mustafa Üstündağ
Spor Falcao Ersun Yanal Mustafa Pektemek Cristiano Ronaldo İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Milli Çocuk İngiltere Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... İkamet yangını korkuttu | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 10:29:46. #1.15#
title