Son dakika: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'li DEAŞ'lı terörist Türkiye'den sınır dışı edildi
Son dakika: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, "ABD'li DEAŞ'lı terörist Türkiye'den sınır dışı edildi" açıklamasında bulundu. Bu terörist, sınır dışı edilen ilk DEAŞ'lı terörist olma özelliğini taşıyor. Öte yandan 7 yabancı uyruklu terörist daha 14 Kasım'da sınır dışı edilecek.
İçişleri Bakanlığı, yabancı uyruklu DEAŞ'lı teröristlerin ülkelerine iade süreçlerinin başladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "İşlemi tamamlanan ABD'li bir yabancı terörist savaşçı Türkiye'den sınır dışı edildi. Geri gönderme merkezlerindeki Alman uyruklu 7 yabancı terörist savaşçının seyahat programları yapıldı, 14 Kasım'da sınır dışı edilecekler." denildi.
SOYLU "PAZARTESİ BAŞLAYACAĞIZ" DEMİŞTİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha önce yaptığı açıklamada pazartesi günü DEAŞ'lıların iadelerine başlanacağını söylemişti. Soylu, "Şimdi biz 'bunları size iade edeceğiz' diyoruz, pazartesiden itibaren başlıyoruz." şeklinde konuşmuştu.
Haber Videosu: Son dakika: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'li DEAŞ'lı terörist Türkiye'den sınır dışı edildi