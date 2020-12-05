Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Tedbirler 78 bin kamerayla takip ediliyor, vatandaşlar kısıtlamalara riayet ediyor
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Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Tedbirler 78 bin kamerayla takip ediliyor, vatandaşlar kısıtlamalara riayet ediyor

05.12.2020 13:00 | Son Güncelleme: 05.12.2020 13:58

Son dakika: Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 81 ilde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına dair açıklama yapan İçişleri Bakanı Soylu, "Denetimlerden elde edilen ilk sonuçlara göre vatandaşlar kısıtlamalara riayet ediyor" dedi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı hafta sonu gün boyu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması dün gece 21.00 itibarı ile başladı, pazartesi sabahı saat 5'e kadar kesintisiz devam edecek.

56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi. Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) gerçekleştirilen 'Sokağa Çıkma Yasakları Genel Değerlendirme Toplantısı'na katılan Soylu, önce kısıtlama ile ilgili son duruma ilişkin bilgi aldı.

"TOPLAM 20 BİN UYGULAMA NOKTASI VAR"

Toplantı sonunda açıklama yapan Bakan Soylu, "Kısıtlamalar çerçevesinde toplam 20 bin 101 uygulama noktamız var. 78 bin 873 kamerayla tedbirler takip edilmektedir" dedi.

DENETİMLER 78 BİN 873 KAMERA İLE YAPILIYOR

Denetimlerin 78 bin 873 kamera ile takip edildiğini belirten Soylu, elde edilen ilk sonuçlara göre vatandaşların kısıtlamalara riayet ettiğini bildirdi.

Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Tedbirler 78 bin kamerayla takip ediliyor, vatandaşlar kısıtlamalara riayet ediyor
Haber Yorumları (11)
SELİNAY: evet toplu taşımalar ağzına kadar doluydu sabah hep beraber işe gittik hep beraber çıkacağız hepimiz yasağa rivayet ediyoruz doğru ve kimse sen nereye gidiyorsun bile demiyor.
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GİDİYEAH: riayet ediyoruzda bir türlü ölüm sayıları vakalar düşmüyor
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TOLGA: İzmir Karşıyaka , bostanlı arabalar vızır vızır herkes dışarıda . . . . . . . !!!
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