2 kadın terörist sağ olarak ele geçirildi! Güvenlik güçleri böyle ikna etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

2 kadın terörist sağ olarak ele geçirildi! Güvenlik güçleri böyle ikna etti

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında, jandarmanın "Teslim ol" çağrılarına uyan 2 kadın teröristin, sağ olarak ele geçirildiğini açıkladı. Güvenlik güçleri, ilk önce ses cihazlarıyla daha sonra yaklaştıkları teröristlere aileleri ve çocukluklarını hatırlattı. Ayrıca ikna olan diğer teröristlerin aileleri ile buluşturulduğu anlatıldı.

2 kadın terörist sağ olarak ele geçirildi! Güvenlik güçleri böyle ikna etti
22.09.2020 18:15 | Son Güncelleme: 22.09.2020 19:51

Jandarmanın "Teslim ol" çağrılarına uyan 2 kadın teröristin, sağ olarak ele geçirildi. Özel ekip, ilk önce ses cihazlarıyla daha sonra yaklaştıkları teröristlere aileleri ve çocukluklarını hatırlattı. Ayrıca ikna olan diğer teröristlerin aileleri ile buluşturulduğu anlatıldı. Saatler süren ikna çalışması sonucu 2 kadın terörist jandarmaya teslim oldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Iğdır kırsalında, Jandarma SİHA tarafından tespit edilen 3 teröristi etkisiz hale getirmeye yönelik 3 gündür devam eden Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında; dün terörden arananlarda Gri Liste'de yer alan Roni kod adlı Halis Erdoğan ölü olarak ele geçirilmişti. Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerinin gerçekleştirdiği amansız takip sonrası diğer 2 terörist saklandıkları mağarada bulundu. Jandarmanın, 'Teslim ol' çağrılarına uyan 2 kadın terörist sağ olarak ele geçirildi" denildi.

ÖZEL EKİP İKNA ETTİ

Iğdır'da Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında, jandarmaya teslim olan 2 kadın teröristin nasıl ikna edildiğinin detayları ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre; mağarada saklandıkları tespit edilen 2 kadın teröriste jandarma ekipleri "Teslim ol" çağrısında bulundu. Saatler süren ikna çalışması kapsamında, bölgeye bu kez jandarma özel ikna timi sevk edildi. Özel ekip, ilk önce ses cihazlarıyla daha sonra yaklaştıkları teröristlere aileleri ve çocukluklarını hatırlattı. Ayrıca ikna olan diğer teröristlerin aileleri ile buluşturulduğu anlatıldı. Saatler süren ikna çalışması sonucu 2 kadın terörist jandarmaya teslim oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Volkan Bozkır Halife Hafter Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülay Kemal Ayvaz Acun Ilıcalı Meryem Uzerli
Spor Tisserand Erol Bulut Eddie Newton Josef De Souza Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Kaza Çocuk Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 2 kadın terörist sağ olarak ele geçirildi! Güvenlik güçleri böyle ikna etti - Iğdır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.9.2020 19:51:03. #1.15#
title