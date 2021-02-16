Son Dakika | - Hindistan'da otobüs kanala düştü: En az 32 ölü

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Hindistan'ın Madyha Pradesh eyaletine bağlı Sidhi bölgesinin Patna köyü yakınlarında yerel saatle 08.30 sıralarında seyir halindeki bir otobüs kanala düştü. Feci kazanın ardından olay yerine ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

32 KİŞİ CAN VERDİ

Yaklaşık 50 kişinin bulunduğu otobüste kaza sonrası 32 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, şu ana kadar 6 kişinin ise sağ olarak kurtarıldığı aktarıldı. Polis Müfettişi Pankaj Kumawat, polis ve Eyalet Afet Müdahale Gücü ekibinin kanaldaki kurtarma operasyonunu sürdürdüğünü belirtti. Otobüsün tamamen suya gömüldüğü kaydedilirken, yolcuların tamamının yerel halktan olduğu düşünülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı