Son dakika... Hindistan'da maymunların girdikleri evde yeni doğan ikizlerden birini kaçırarak öldürdüğü iddiası

Son dakika haberine göre Hindistan'da birkaç vahşi maymunun eve girerek 8 günlük ikizlerden birini kaçırdıktan sonra öldürdüğü öne sürüldü.

Hindistan'da birkaç vahşi maymunun eve girerek 8 günlük ikizlerden birini kaçırdıktan sonra öldürdüğü öne sürüldü.

Times of India'nın haberine göre, Thanjavur şehrinde 13 Şubat'ta yaşanan olayda, maymunların eve girdiğini gören komşuları, ikiz kızlardan birini kurtarırken hayvanların elinde kaldığı ileri sürülen diğeri, evin yakınlarındaki su dolu hendeğin içinde ölü bulundu.

İkizlerin annesi R. Buvaneswari, polise verdiği ifadede maymunların çatıdaki kiremitleri kırarak eve girdiğini iddia etti.

Anne Buvaneswari, eşi işe gittikten sonra yeni doğan ikizleri ve 5 yaşındaki kızıyla evde yalnız kaldığını, evin dışındaki tuvalete gittiği esnada duyduğu çığlıklar ve bebeklerden birinin ağlama sesleri nedeniyle koşarak eve döndüğünü ve maymunlardan birini bebeğini tutarken gördüğünü söyledi.

Olayla ilgili açıklama yapan Emniyet Amiri S. Chandramohan da "İhbar geldikten hemen sonra olay yerine intikal ettik ve ikinci bebeği aradık ve sonunda su dolu bir hendeğin içinde cesedini bulduk. Bebeğin cesedini otopsi için adli tıp kurumuna gönderdik." dedi.

Bölge Orman Müdürü M. Ilayaraja ise olayı "nadirin de nadiri" olarak nitelendirerek, annenin ifadesiyle ilgili şüphelerin bulunduğunu ve incelemelerin devam edeceğini, zira "hayvanların kiremitleri kırmasının ve aynı delikten girip çıkmasının çok zor olduğunu" belirtti.

Ilayaraja ayrıca, "Dahası, doktorun ifadesine göre gözlem altındaki bebeğin ve ölen bebeğin vücutlarında hayvan tarafından kapıldığına dair hiçbir iz yoktu." diye ekledi.

Diğer yandan, Hindistan'da bebeklere saldıran maymunlarla ilgili söylentiler ilk kez ortaya çıkmıyor.

İki yıl önce de Talabasta köyünde 16 günlük bebek, bir maymun tarafından kaçırıldıktan sonra yakınlardaki kuyunun dibinde ölü bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya