Son dakika! - Hindistan'da Hz. Muhammed'e (s.a.v) yönelik hakaret içerikli paylaşımın ardından çatışma çıktı: 3...
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Son dakika! - Hindistan'da Hz. Muhammed'e (s.a.v) yönelik hakaret içerikli paylaşımın ardından çatışma çıktı: 3...

Son dakika gündem haberine göre - Hindistan'da Hz. Muhammed'e (s.a.v) yönelik hakaret içerikli paylaşımın ardından çatışma çıktı: 3 ölü, 110 gözaltı Hindistan'da Hazreti Muhammed'e(s.a.v) hakaret içerikli paylaşımın ardından binlerce Müslüman sokağa çıktı.

12.08.2020 15:04 | Son Güncelleme: 12.08.2020 15:08

- Hindistan'da Hz. Muhammed'e (s.a.v) yönelik hakaret içerikli paylaşımın ardından çatışma çıktı: 3 ölü, 110 gözaltı

YENİ DELHİ - Hindistan'da Hazreti Muhammed'e(s.a.v) hakaret içerikli paylaşımın ardından binlerce Müslüman sokağa çıktı. Polis ve göstericiler arasında yaşanan çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti, 110 kişi gözaltına alındı.

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde bir milletvekilinin yeğeninin Hazreti Muhammed'e (s.a.v) yönelik hakaret içerikli sosyal medya paylaşımının ardından binlerce Müslüman Hindistan'ın Bangalore şehrinde sokaklara döküldü. Gösterilere gerçek mermi, göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahale eden polis ve protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Çıkan çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti, 110'dan fazla kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyada Hazreti Muhammed (s.a.v) ile ilgili hakaret içerikli paylaşımının ardından binlerce Müslüman Hindistan Ulusal Kongresinin milletvekili Srinivas Murthy'nin yeğeni P. Naveen'in evinin önünde toplanarak birkaç aracın ateşe verildiği belirtildi. Komiser Kamal Pant, gece yarısı meydana gelen şiddet olaylarında aralarında kıdemli subayların da bulunduğu en az 60 polisin yaralandığını söyledi. Bangalore'da sokağa çıkma yasağının uygulandığı aktarıldı. Durumun kontrol altına alındığını ifade eden polis, personelin yalnızca göz yaşartıcı gaz ve cop kullandığını ve kalabalığı dağıtmak için ateş açtığını ifade etti.

Öte yandan sosyal medya kullanıcısı binlerce kişi, Hazreti Muhammed (s.a.v) ile ilgili hakaret içerikli paylaşıma tepki gösterdi.

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Son dakika! - Hindistan'da Hz. Muhammed'e (s.a.v) yönelik hakaret içerikli paylaşımın ardından çatışma çıktı: 3...

Kaynak: İHA

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