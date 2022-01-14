Son dakika: Hemşirelik öğrencisi Melike, sevgilisinin evinde balkondan düşüp öldü

KONYA'nın Akşehir ilçesinde, hemşirelik öğrencisi Melike Ş. (20), erkek arkadaşının 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Şüphe üzerine gözaltına alınan ve yurt dışına çıkış yasağı getirilen erkek arkadaşı, adli kontrolle serbest kaldı.

Olay, dün saat 02.00 sıralarında, Seyran Mahallesi'nde meydana geldi. Selçuk Üniversitesi Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Melike Ş., 4'üncü sınıf öğrencisi olan ve ismi öğrenilemeyen erkek arkadaşının evine gitti. İddiaya göre çift arasındaki tartışma sırasında Melike Ş., 4'üncü kattaki evin balkonuna çıktı. Genç kızın balkondan düştüğünün fark edilmesi üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, Melike Ş.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Melike Ş.'nin cansız bedeni, otopsi için Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Demirören Haber Ajansı / Atilla Memiş - Son Dakika Haberleri

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