Son Dakika! HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, 4 ay sonra yeniden milletvekili oldu
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Son Dakika! HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, 4 ay sonra yeniden milletvekili oldu

Son Dakika! HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, 4 ay sonra yeniden milletvekili oldu
Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Son dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesinin "hak ihlali" kararına ilişkin Başkanlık Tezkeresinin TBMM Genel Kurulunda okunmasının ardından, 4 ay sonra yeniden milletvekilliği vasfını kazandı.

Anayasa Mahkemesi (AYM), vekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bireysel başvurusu sonucunda, Gergerlioğlu'nun "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı"nın ihlal edildiğine karar vermişti. Anayasa Mahkemesi'nin kararının ardından Gergerlioğlu cezaevinden tahliye edilmişti.

YENİDEN VEKİL OLDU

Anayasa Mahkemesi'nin 1 Temmuz'da Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun başvurusu üzerine oy birliği ile aldığı "hak ihlali" kararına uyan yerel mahkeme, kararını Meclis Başkanlığı'na gönderdi. Gergerlioğlu, bugün AYM'nin kararına ilişkin tezkerenin Meclis'te okunmasının ardından yeniden milletvekili oldu.

Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı sonrası cezaevinden çıkan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Twitter'dan düşürülen milletvekilliği ile açıklama yapıp şu ifadeleri kullanmıştı: "Vekilliğe iadem için Yargı kararı bugün okunuyor. Saat 14.30'da okunduktan sonra TBMM Genel kurula gireceğim. Halkın verdiği hakkı haksızlıkla kimse alamaz, galip gelen halkın iradesidir."

2,5 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Gergerlioğlu, 24 Haziran 2018 seçimlerinde HDP Kocaeli Milletvekili olarak Meclis'e girmişti. Gergerlioğlu, bir haberi sosyal medyada paylaşması nedeniyle "Terör propagandası yapmak" suçlamasıyla hakkında dava açılmış ve 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bu cezanın kesinleşmesi ve hükmün 17 Mart 2021 tarihinde Genel Kurul'da okunmasıyla birlikte milletvekilliği düşmüştü. Karara itiraz eden Gergerlioğlu, Meclis'te gözaltına alınmış ve 2 Nisan tarihinde de tutuklanarak cezaevine konmuştu. Bunun üzerine Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu ve Yüksek Mahkeme'nin 'hak ihlali' kararı sonrası 6 Temmuz tarihinde tahliye edildi. Kararın Genel Kurul'da okunmasıyla birlikte de milletvekilliği görevine dönmüş oldu.

AYM KARARIYLA MECLİS'E DÖNEN İKİNCİ İSİM OLDU

Gergerlioğlu, Enis Berberoğlu'nun ardından Anayasa Mahkemesi kararıyla milletvekilliğine dönen ikinci isim oldu.

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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
Son Dakika Haberleri
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